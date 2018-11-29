Саратовец ограбил магазин ради 2500 рублей и трех шоколадок
Мужчина уже семь раз привлекался к уголовной ответственности
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Вчера, 28 ноября, 56-летний рецидивист из Саратова ограбил магазин на Первомайской улице в селе Тепловка Новобурасского района.
- Заявление поступило в полицию вечером этого же дня. По словам 46-летней свидетельницы, мужчина вытащил из кассы 2500, схватил три шоколадки и был таков. Он уже задержан полицейскими, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.
На злоумышленника заведено уголовное дело, а деньги и сладости у него изъяли. Мужчину привлекают к уголовной ответственности уже восьмой раз.