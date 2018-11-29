В Саратове задержан несовершеннолетний за кражу с банковской карты

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-29T10:50:52+03:00

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Во Фрунзенском следственном отделе Саратова возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты в одном из отделений «Сбербанка».

Согласно материалам дела, 16-летний юноша находясь в одном из отделений ПАО «Сбербанк России» используя програмно-технический комплекс предназначенный для приема и выдачи денег, тайно похитил с банковской карты посетительницы отделения банка 3005 рублей, – уточнили «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

По факту тайного хищения чужого имущества, совершенного с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств возбуждено уголовное дело.