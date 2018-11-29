Саратовская народная дружина признана лучшей в регионе
По итогам конкурса «Лучшая народная дружина Саратовской области» первое место заняли стражи порядка из Саратова. На время подачи заявки они выявили и раскрыли 16 преступлений и 74 административных правонарушения.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, за звание лучших боролись 37 команд претендентов со всей области.
Конкурсантов оценивали по степени содействия органам внутренних дел в охране порядка, количеству пресеченных правонарушений, по активности в разъяснении правил поведения в общественных местах.
«Добровольная народная дружина» Саратова включает в себя три проекта по охране общественного порядка: «Народный контроль», «Дорожный контроль», «Подросток».
Члены организации вместе с полицейскими каждый день патрулируют Волжскую улицу, Набережную Космонавтов, Парк дружбы народов, Сквер Героев Отечества.