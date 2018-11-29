Саратовская народная дружина признана лучшей в регионе

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-29T10:49:51+03:00

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По итогам конкурса «Лучшая народная дружина Саратовской области» первое место заняли стражи порядка из Саратова. На время подачи заявки они выявили и раскрыли 16 преступлений и 74 административных правонарушения.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, за звание лучших боролись 37 команд претендентов со всей области.

Конкурсантов оценивали по степени содействия органам внутренних дел в охране порядка, количеству пресеченных правонарушений, по активности в разъяснении правил поведения в общественных местах.

«Добровольная народная дружина» Саратова включает в себя три проекта по охране общественного порядка: «Народный контроль», «Дорожный контроль», «Подросток».

Члены организации вместе с полицейскими каждый день патрулируют Волжскую улицу, Набережную Космонавтов, Парк дружбы народов, Сквер Героев Отечества.