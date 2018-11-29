В Энгельсе пьяный мужчина для закуски украл «Вдохновение» и колбасу
Еще он прихватил блендер REDMOND
Изменить размер текста:
Полиция раскрыла грабеж в магазине на проспекте Фридриха Энгельса.
- В отдел 26-летняя заявитель обратилась ночью 28 ноября. Женщина рассказала, что на ее глазах мужчина схватил в магазине блендер REDMOND, конфеты «Вдохновение», шоколадную пасту и колбасу, после чего убежал, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Полиция задержала по приметам пьяного 25-летнего похитителя еды.Похищенное у частично удалось изъять.
На мужчину заведено уголовное дело, решения он ожидает под подпиской о невыезде.