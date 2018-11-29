В Энгельсе пьяный мужчина для закуски украл «Вдохновение» и колбасу

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-29T10:49:01+03:00

Еще он прихватил блендер REDMOND

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Полиция раскрыла грабеж в магазине на проспекте Фридриха Энгельса.

- В отдел 26-летняя заявитель обратилась ночью 28 ноября. Женщина рассказала, что на ее глазах мужчина схватил в магазине блендер REDMOND, конфеты «Вдохновение», шоколадную пасту и колбасу, после чего убежал, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Полиция задержала по приметам пьяного 25-летнего похитителя еды.Похищенное у частично удалось изъять.

На мужчину заведено уголовное дело, решения он ожидает под подпиской о невыезде.