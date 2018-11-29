2018-11-29T10:42:25+03:00
Общество

Панков: Закон для всех один

Он призвал представителей власти и бизнеса помнить об этом
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Ситуация с главой областного МЧС Качевым, которому инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями, говорит о том, что перед законом все равны. Об этом должны помнить и те, кто работает в исполнительной власти, и депутаты всех уровней, и представители бизнеса. Хочу сказать о другом – как предотвратить проявления коррупции, превышение полномочий должностными лицами? Здесь, считаю, огромную роль играет контроль за тем, как они выполняют свои обязательства перед гражданами.

Подчеркну – контроль не только общественный. Как раз общественность часто поднимает проблемы, указывает на нарушения закона, провалы в работе высоких чинов. Знаю это на многих примерах. В том числе, по защите исторических зданий в нашей области. Но вот со стороны депутатского корпуса такой активности практически не видно. Ни в реализации важных для людей проектов, ни в выявлении халатности, коррупции. У многих пар уходит в свисток – надувание шаров, участие в ток-шоу, стычки на проходной. Каждый должен осознать – закон для всех один, – подчеркнул Николай Панков.

.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начальник саратовского МЧС задержан за злоупотребления при госзакупках

Игоря Качева задержали сотрудники собственной безопасности и УФСБ

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Исаев назвал Саратов живым организмом
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу
Предприниматели из Саратова узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы
У саратовчанки из квартиры украли деньги и сотовый телефон
Гибелью мужчины на пожаре в Балашове заинтересовались следователи
Панков: Есть большие опасения по поводу онкоцентра в Саратове
В Саратовской агломерации приведено в порядок 64% дорог
Заседание общественной палаты города состоялось с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора
В Саратовской области помидоры за неделю подорожали на 18%
Пробки у моста Саратов-Энгельс могут продлиться еще 4 дня
Школьники познакомились с работой старейшей тепловой станции Саратова
Губернатор потребовал от подчиненных озаботиться новогодними мероприятиями и нацпроектами
Угонщик перепродал краденную «шестерку» за 11 000 рублей
В Саратовскую область переехали 2,4 тыс. соотечественников из-за границы
Браконьер из Пугачева ответит в суде за убийство пятнистого оленя
Пострадавший в ДТП саратовец получит от страховщиков 256 тыс. рублей
Житель Ровного предстанет перед судом за убийство друга ножом и отверткой
Саратовский гендиректор осужден за укрывательство от налогов на 9 млн рублей
Более 100 000 тонн ТКО поступило на концессионные объекты с начала работы Регоператора
Министр культуры пообещала Саратовской области новые зрелища в Год Театра
АО «Саратовгаз» выполняет работы по газификации по принципу «Единое окно»
Саратовец ограбил магазин ради 2500 рублей и трех шоколадок