Панков: Закон для всех один

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-29T10:42:25+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Ситуация с главой областного МЧС Качевым, которому инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями, говорит о том, что перед законом все равны. Об этом должны помнить и те, кто работает в исполнительной власти, и депутаты всех уровней, и представители бизнеса. Хочу сказать о другом – как предотвратить проявления коррупции, превышение полномочий должностными лицами? Здесь, считаю, огромную роль играет контроль за тем, как они выполняют свои обязательства перед гражданами.

Подчеркну – контроль не только общественный. Как раз общественность часто поднимает проблемы, указывает на нарушения закона, провалы в работе высоких чинов. Знаю это на многих примерах. В том числе, по защите исторических зданий в нашей области. Но вот со стороны депутатского корпуса такой активности практически не видно. Ни в реализации важных для людей проектов, ни в выявлении халатности, коррупции. У многих пар уходит в свисток – надувание шаров, участие в ток-шоу, стычки на проходной. Каждый должен осознать – закон для всех один, – подчеркнул Николай Панков.

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