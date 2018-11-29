Несколько улиц в Заводском и Октябрьском районах остались без воды
Ограничения продлятся до 24:00
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Сегодня, 29 ноября, Заводской и Октябрьский районы Саратова остались без воды
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.
Речь идет о частных домах в квадрате улиц Политихническая, Большая Садовая, 3-й и 4-й Товарный проезд, а также домов №№ 2Б, 2Г, 2Д на улице Орджоникидзе.
Водоснабжение вернется как только будет отремонтирован водопровод.