У пенсионера в Кировском районе угнали «шестерку»

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-29T10:22:15+03:00

Похитителя нашли уже через два дня

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Вчера, 28 ноября, полиция поймала 21-летнего похитителя ВАЗ-21061.

- В отдел 59-летний хозяин авто обратился в минувший вторник. По словам мужчины, в ночь с 26 по 27 ноября кто-то угнал его машину, которая стояла припакованная на улице Гоголя, — рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова.

Пропавшая легковушка в исправном состоянии обнаружилась на 3-ем Кавказском тупике.

Задержанный парень уже во всем признался. На похитителя авто заведено уголовное дело.