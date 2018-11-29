У пенсионера в Кировском районе угнали «шестерку»
Похитителя нашли уже через два дня
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Вчера, 28 ноября, полиция поймала 21-летнего похитителя ВАЗ-21061.
- В отдел 59-летний хозяин авто обратился в минувший вторник. По словам мужчины, в ночь с 26 по 27 ноября кто-то угнал его машину, которая стояла припакованная на улице Гоголя, — рассказали «КП-Саратов» в ГУВД Саратова.
Пропавшая легковушка в исправном состоянии обнаружилась на 3-ем Кавказском тупике.
Задержанный парень уже во всем признался. На похитителя авто заведено уголовное дело.