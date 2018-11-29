Саратовские школьники могут сдать ЕГЭ по китайскому языку
ЕГЭ-2019 для саратовских школьников не претерпит существенных изменений.
- В этом году добавится новый предмет по выбору для сдачи ЕГЭ — китайский язык. А девятиклассники сдадут итоговое собеседование по русскому языку, которое пройдет 13 февраля, — рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Экзамен начнется итоговом сочинением или же изложением. В этом году на первый этап итоговой аттестации зарегистрировано около 660 тыс. человек. Если школьник проходит, его допускают к ЕГЭ.
Одиннадцатиклассники смогут написать сочинения по одной из тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».
Комплекты тем по регионам будут опубликованы непосредственно в день проведения экзаменов, пояснения к ним можно прочесть на сайте ФИПИ.
Выбрать предметы для ЕГЭ необходимо до 1 февраля.