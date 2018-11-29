2018-11-29T10:21:59+03:00
Общество

Саратовские школьники могут сдать ЕГЭ по китайскому языку

Экзамен в этом году не будет сильно изменен
Дарья Вострикова
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ЕГЭ-2019 для саратовских школьников не претерпит существенных изменений.

- В этом году добавится новый предмет по выбору для сдачи ЕГЭ — китайский язык. А девятиклассники сдадут итоговое собеседование по русскому языку, которое пройдет 13 февраля, — рассказал на пресс-конференции заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Экзамен начнется итоговом сочинением или же изложением. В этом году на первый этап итоговой аттестации зарегистрировано около 660 тыс. человек. Если школьник проходит, его допускают к ЕГЭ.

Одиннадцатиклассники смогут написать сочинения по одной из тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

Комплекты тем по регионам будут опубликованы непосредственно в день проведения экзаменов, пояснения к ним можно прочесть на сайте ФИПИ.

Выбрать предметы для ЕГЭ необходимо до 1 февраля.

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