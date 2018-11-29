2018-11-29T10:13:11+03:00
Общество

Медиацентр СГЮА вновь признан лучшим в России

Студенты вуза приняли участие в V Общероссийском форуме «Россия студенческая»
Екатерина Семенова
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Медиацентр СГЮА признан лучшим в РоссииМедиацентр СГЮА признан лучшим в России
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С 26 по 29 ноября в Москве на базе Московского политехнического университета проходили мероприятия V Общероссийского форума «Россия студенческая», организаторами которого выступили Ассоциация студентов и студенческих объединений России, Российский союз молодежи при поддержке Росмолодежи и Рособрнадзора.

В работе площадок форума «Студенческое самоуправление», «Российские интеллектуальные ресурсы», «Наставничество», «Медиа», «Открытое образование» и «Команда» приняли участие более 500 студенческих лидеров из 70 регионов страны, в том числе и студенты Саратовской государственной юридической академии.

В этом году впервые в рамках форума состоялся финал «Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» в направлении «Видео и журналистика» – всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна».

По итогам конкурса члены команды студенческого медиацентра СГЮА «SM Production» победили сразу в нескольких номинациях: «Фото» – Наталья Раевская (Институт магистратуры СГЮА), «Радио» – Алла Гуреева (Институт юстиции СГЮА) и «Видеоблог» – Кирилл Герасимов (Институт правоохранительной деятельности СГЮА).

Все победители были награждены денежными премиями.

Также в рамках работы форума в состав Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации студентов и студенческих объединений России (АСО) был избран магистрант СГЮА Виктор Адамов.

- Молодежные мероприятия «Российская студенческая весна» и «Россия студенческая» считаются самыми престижными в нашей стране. Стать их участниками – большая честь. Последние пять лет наш медиацентр завоевывает гран-при в направлении «Журналистика» на «Российской студенческой весне», а сегодня мы стали победителями в направлении «Медиа» на «России студенческой», подтвердив высокое звание одного из лучших вузовских медиацентров страны! Большое спасибо ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной думы Сергею Борисовичу Суровову за поддержку медиацентра и наших многочисленных проектов, а также всей команде «SM Production» за оригинальные идеи, неиссякаемое творческое вдохновение и профессионализм! – поделилась эмоциями от победы Наталья Раевская.

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