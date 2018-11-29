Саратовского пользователя соцсетей осудят за размещение экстремистких материалов

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-29T10:09:56+03:00

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В Саратове осудят 27-летнего пользователя соцсетей за размещение на своей страничке аудио, видео и фотоматериалов, унижающих достоинство человека по рассовому и национальному признаку.

- Противоправная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал вину, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном управлении.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и далее на рассмотрение в суд.