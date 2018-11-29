Радаев предложил в Год театра тесно работать с писателями

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-29T10:07:20+03:00

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Перед началом заседания правительства губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел выставку, организованную театрами в фойе правительства.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», руководители театров рассказали о своих планах и достижениях, губернатор всех похвалил и пожелал успехов. Напомним, следующий год решено сделать Годом театра.

Во время осмотра выставки главу региона сопровождал сенатор и бывший начальник ГУ МВД области Сергей Аренин. Они обсудили и культурные достижения, и проблемы обманутых дольщиков. Также на выставке Валерия Радаева сопровождала министр культуры области Татьяна Гаранина.

Заседание правительства началось с выступления губернатора, в которой он описал свои впечатления от выставки.

- Необычайно интересный историко-культурный срез. Показано наше богатство, наша гордость – театральное искусство. Как оно развивается, откуда берет свои истоки, с каких великих имен. С такими традициями мы вступаем в Год театра. Выходим на современность, потому что искусство чутко улавливает дух времени, настроения в обществе, а значит, должно их отражать, чтобы быть интересным каждому, — заявил Валерий Радаев.

Он также отметил, что 2019 год — Год театра в Саратовской области — должен стать особенно ярким, вобрать в себя лучшее, что накоплено в нашей культуре.

- Проекты нужно нацеливать, в том числе, и на молодежь, на формирование ее мировоззрения и лучших качеств. Предложил бы вести целенаправленную работу с писательской средой, саратовскими творческими группами. Чтобы интегрировать их в театр, создавать совместные экспериментальные площадки. Отдельное внимание – муниципалитетам, где протекает интересная творческая жизнь. Важно ее увидеть и поддержать. Тематический план мероприятий следующего года будет дополняться и насыщаться, — подчеркнул губернатор.