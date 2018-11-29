Дважды судимый 19-летний саратовец украл из магазина куртку Colambia

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-29T09:49:09+03:00

Для этого он повредил защиту на одежде

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В полицию Саратова вечером 5 ноября обратилась 30-летняя начальник отдела сетевого магазина Заводского района с заявлением о краже.

- Она рассказала, что 26 октября в 12:30 кто-то украл из магазина пуховую мужскую куртку Colambia, повредив специальную защиту на одежде, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Вчера, 28 ноября, 19-летнего злоумышленника задержали. Выяснилось, что он уже находился в розыске за подобное преступление. Он нигде не работает и уже два раза привлекался к ответственности за кражи.