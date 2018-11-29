Ранее задержанный глава регионального МЧС вышел на работу

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-29T09:48:30+03:00

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Сегодня руководитель ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев как обычно к 8 утра вышел на работу.

- Игорь Качев и все его заместители в обычном режиме вышли на работу, – рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС. - Управление работает в штатном режиме.

Как мы уже рассказывали, вчера руководителя областного МЧС генерала Игоря Качева задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, расстрате и махинациях при оформлении госконтрактов.

После многочисленных допросов Игорь Качев был отпущен домой под подписку о невыезде. Также был задержан и отпущен его заместитель Алексей Власов.