Ранее задержанный глава регионального МЧС вышел на работу
Управление работает в штатном режиме
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Сегодня руководитель ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев как обычно к 8 утра вышел на работу.
- Игорь Качев и все его заместители в обычном режиме вышли на работу, – рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС. - Управление работает в штатном режиме.
Как мы уже рассказывали, вчера руководителя областного МЧС генерала Игоря Качева задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, расстрате и махинациях при оформлении госконтрактов.
После многочисленных допросов Игорь Качев был отпущен домой под подписку о невыезде. Также был задержан и отпущен его заместитель Алексей Власов.