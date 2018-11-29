В Саратове пассажир Land Rover погиб после вылета в кювет
Водитель госпитализирован
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Накануне на 198 километре автодороги «Тамбов-Саратов» Аткарского района, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ленд Ровер» не рассчитал дистанцию и врезался в попутный ВАЗ 21074.
- В результате столкновения водитель Land Rover вылетел в кювет. 40-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
Водитель джипа был госпитализирован и позже отпущен на амбулаторное лечение.