2018-11-29T08:57:08+03:00
Происшествия

В Саратове пассажир Land Rover погиб после вылета в кювет

Водитель госпитализирован
Тимур Гадеев
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Накануне на 198 километре автодороги «Тамбов-Саратов» Аткарского района, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ленд Ровер» не рассчитал дистанцию и врезался в попутный ВАЗ 21074.

- В результате столкновения водитель Land Rover вылетел в кювет. 40-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

Водитель джипа был госпитализирован и позже отпущен на амбулаторное лечение.

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