2018-11-29T08:04:56+03:00
Общество

В Саратове на ночную уборку снега вышли 102 единицы техники

В уборке участвовали несколько десятков рабочих
Тимур Гадеев
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В связи с вновь выпавшими осадками, бригадами МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства» в круглосуточном режиме продолжаются работы по очистке дорожного покрытия и тротуаров от снега.

- Сегодня ночью в Саратове на уборку улиц от снега вышли 102 единицы техники и несколько десятков рабочих. Рабочими бригадами осуществляется очистка асфальта, а также покрытие его пескосоляной смесью и реагентами, – рассказали «КП-Саратов» сотрудники дорожных служб.

Дорожники просят водителей города не парковать автомобили на участках, где ведутся работы по очистке и вывозу снега.

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