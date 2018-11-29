В Саратове на ночную уборку снега вышли 102 единицы техники

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-29T08:04:56+03:00

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В связи с вновь выпавшими осадками, бригадами МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства» в круглосуточном режиме продолжаются работы по очистке дорожного покрытия и тротуаров от снега.

- Сегодня ночью в Саратове на уборку улиц от снега вышли 102 единицы техники и несколько десятков рабочих. Рабочими бригадами осуществляется очистка асфальта, а также покрытие его пескосоляной смесью и реагентами, – рассказали «КП-Саратов» сотрудники дорожных служб.

Дорожники просят водителей города не парковать автомобили на участках, где ведутся работы по очистке и вывозу снега.