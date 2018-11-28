2018-11-28T18:28:44+03:00
Происшествия

Автобус Саратов-Энгельс сломался на мосту

Перед этим он отстоял пробки
Екатерина Семенова
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На мосту через Волгу несколько минут назад сломался автобус, который направлялся в Энгельс

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, автобус-гармошка, двигавшийся со стороны областного центра с десятками пассажиров в салоне, выехал на мост, преодолел несколько метров и встал в крайнем правом ряду.

Примечательно, что перед этим он очень долго стоял в пробках по улице Чернышевского и перед выездом на мост. Часть незадачливых пассажиров отправилась обратно в Саратов, другие остались дожидаться починки.

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