Автобус Саратов-Энгельс сломался на мосту
Перед этим он отстоял пробки
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На мосту через Волгу несколько минут назад сломался автобус, который направлялся в Энгельс.К
Как сообщил корреспондент КП-Саратов, автобус-гармошка, двигавшийся со стороны областного центра с десятками пассажиров в салоне, выехал на мост, преодолел несколько метров и встал в крайнем правом ряду.
Примечательно, что перед этим он очень долго стоял в пробках по улице Чернышевского и перед выездом на мост. Часть незадачливых пассажиров отправилась обратно в Саратов, другие остались дожидаться починки.