Саратовская область вошла в число регионов с самыми больными детьми

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-29T08:13:42+03:00

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Саратовская область вошла в число регионов по самому плохому здоровью детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Общероссийском народном фронте, по итогам экспертной оценки, в нашей области 23,3% детей отнесены к 3–5 группе здоровья.

Всего специалисты выделяют пять групп здоровья. В третьей — дети с хроническими заболеваниями или врожденными патологиями, в четвертой — дети с частыми обострениями, а в пятой — пациенты с инвалидностью.

- Если говорить о Саратовской области, то в структуре осмотренных детей увеличивается число относящихся к 1–2 группе здоровья. Есть тенденция к снижению количества детей и подростков 3–5 группы, — отметил модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Саратовской области, член регионального штаба ОНФ Тимур Савинов.

Также к числу регионов с максимальной долей детей 3–5 групп здоровья отнесены Ненецкий автономный округ, Челябинская, Ярославская, Нижегородская, Астраханская, Свердловская области, а также Санкт-Петербург, Ингушетия и Дагестан.