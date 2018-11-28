Саратовец купил в «Ленте» фирменное печенье с червяками
Речь идет о магазине в Заводском районе
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Саратовец пожаловался на производителей печенья с червяками. Он обнаружил их в упаковке овсяного печенья с кусочками шоколада.
- Фирменные печенюшки были куплены в магазине «Лента» на Верхней, 17. Такой сюрприз удивил, — делится анонимный автор записи, размещенной в соцсети «ВКонтакте».
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Слова гражданина были подкреплены опубликованными фотографиями.
В комментариях жители посоветовали автору записи обратиться в Роспотребнадзор или, чтобы не было грустно, отправиться на рыбалку.