2018-11-28T17:08:41+03:00
Общество

Саратовец купил в «Ленте» фирменное печенье с червяками

Речь идет о магазине в Заводском районе
Дарья Вострикова
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Саратовец пожаловался на производителей печенья с червяками. Он обнаружил их в упаковке овсяного печенья с кусочками шоколада.

- Фирменные печенюшки были куплены в магазине «Лента» на Верхней, 17. Такой сюрприз удивил, — делится анонимный автор записи, размещенной в соцсети «ВКонтакте».

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Слова гражданина были подкреплены опубликованными фотографиями.

В комментариях жители посоветовали автору записи обратиться в Роспотребнадзор или, чтобы не было грустно, отправиться на рыбалку.

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