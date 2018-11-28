Вместе с начальником саратовского МЧС задержан его заместитель

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-28T16:58:06+03:00

Начальник ГУ МЧС Игорь Качев уже дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде

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Как мы уже писали сегодня был задержан начальник главного управления МЧС Саратовской области генерал-майор Игорь Качев.

Руководителя ведомства подозревают злоупотребление должностными полномочиями, а также в присвоении и растрате.

Как сообщил "КП-Саратов" источник в правоохранительных структурах, начальник регионального ГУ МЧС Качев уже дал признательные показания и даже отпущен под подписку о невыезде.

Также РЕН ТВ сообщили недавно, что вместе с руководителем Качевым задержан его заместитель Алексей Власов. На данный момент он находится на допросе по факту соучастия в должностных преступлениях.

В кабинете Качева проходят следственные действия.