Вместе с начальником саратовского МЧС задержан его заместитель
Как мы уже писали сегодня был задержан начальник главного управления МЧС Саратовской области генерал-майор Игорь Качев.
Руководителя ведомства подозревают злоупотребление должностными полномочиями, а также в присвоении и растрате.
Как сообщил "КП-Саратов" источник в правоохранительных структурах, начальник регионального ГУ МЧС Качев уже дал признательные показания и даже отпущен под подписку о невыезде.
Также РЕН ТВ сообщили недавно, что вместе с руководителем Качевым задержан его заместитель Алексей Власов. На данный момент он находится на допросе по факту соучастия в должностных преступлениях.
В кабинете Качева проходят следственные действия.