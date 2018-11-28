2018-11-28T16:58:06+03:00
Происшествия

Вместе с начальником саратовского МЧС задержан его заместитель

Начальник ГУ МЧС Игорь Качев уже дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как мы уже писали сегодня был задержан начальник главного управления МЧС Саратовской области генерал-майор Игорь Качев.

Руководителя ведомства подозревают злоупотребление должностными полномочиями, а также в присвоении и растрате.

Как сообщил "КП-Саратов" источник в правоохранительных структурах, начальник регионального ГУ МЧС Качев уже дал признательные показания и даже отпущен под подписку о невыезде.

Также РЕН ТВ сообщили недавно, что вместе с руководителем Качевым задержан его заместитель Алексей Власов. На данный момент он находится на допросе по факту соучастия в должностных преступлениях.

В кабинете Качева проходят следственные действия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец купил в «Ленте» фирменное печенье с червяками
Четыре пассажира госпитализированы после ДТП с «пирожком» в Саратовской области
Для нового комплекса Саратовской области коров закупают в Вологде
Под Саратовом товарный состав переехал женщину
Радаев вручил машины пострадавшим на производстве гражданам
Заслуженный учитель РФ поддержал восстановление усадьбы Нарышкиных в Падах
Звезда норвежского балета рада, что приехала в Саратов
Арестованы автомобили должника саратовского филиала «Т Плюс»
Четыре авто перегородили улицу Чернышевская
Саратовцев ожидают пять балетных вечеров звезд мирового уровня
И тебя вылечат: Билайн представляет телемедицинский сервис «Мой Доктор» с подпиской и скидками на услуги и товары для здоровья
Транспортная прокуратура взяла на контроль возврат денег пассажирам «Саратовских авиалиний»
В Саратове бывшему прокурору Медникову предъявлено обвинение в пьяном ДТП
Студенты СГЮА оценили строящийся аэропорт «Гагарин»