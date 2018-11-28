2018-11-28T16:39:43+03:00
Общество

Радаев вручил машины пострадавшим на производстве гражданам

Ключи от новых «Лад Гранта» получили 16 человек
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 28 ноября вручил ключи от новых автомобилей гражданам, пострадавшим на производстве.

Всего машины уже во второй раз получили 16 человек, сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.

- В Саратовской области заявления жителей, имеющих право на приобретение спецавтомобилей, исполняются на 100%. Уже в следующем году число выданных машин превысит 400 единиц, — отметил глава региона.

С 2013 года пострадавшим на производстве гражданам начали выдавать «Лады Гранта». Все они оснащены ручным управлением и переоборудованы под владельцев, получивших травмы. Также они получают ежеквартальную компенсацию на ГСМ и предусмотрена компенсация капитального ремонта. Через семь лет граждане получают новый автомобиль.

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