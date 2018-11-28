Радаев вручил машины пострадавшим на производстве гражданам
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 28 ноября вручил ключи от новых автомобилей гражданам, пострадавшим на производстве.
Всего машины уже во второй раз получили 16 человек, сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора.
- В Саратовской области заявления жителей, имеющих право на приобретение спецавтомобилей, исполняются на 100%. Уже в следующем году число выданных машин превысит 400 единиц, — отметил глава региона.
С 2013 года пострадавшим на производстве гражданам начали выдавать «Лады Гранта». Все они оснащены ручным управлением и переоборудованы под владельцев, получивших травмы. Также они получают ежеквартальную компенсацию на ГСМ и предусмотрена компенсация капитального ремонта. Через семь лет граждане получают новый автомобиль.