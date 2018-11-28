2018-11-28T16:36:40+03:00
Звезды

Звезда норвежского балета рада, что приехала в Саратов

Она сожалеет, что мало гастролировала по России
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 ноября, в кофейне Coupe прошла пресс-конференция, посвященная открытию VI международного проекта «Звезды мирового балета в Саратове».

- Я рада, что приехала в Саратов. Меня звали сюда в прошлом году, но попасть не получилось. А в этом году, как раз когда пригласили, я была в Москве и все так сложилось. Я рано уехала из России, поэтому мне сейчас интересно ездить по стране, посмотреть другие театры — поделилась прима-балерина Национального балета Норвегии Мария Кочеткова.

- Я тоже люблю ездить по России. Зрители намного благодарнее, очень тепло принимают. За это я люблю Россию, — говорит премьер театра «Кремлевский балет» Даниил Росланов.

Пара рассказала, что завтра в балете «Щелкунчик» они впервые станцуют вместе.

- Мы репетировали буквально два дня в Москве, еще сегодня будет подготовка, — рассказал Даниил.

- Интересно посмотреть, что покажет нам Мария. Она танцевала в Европе, а там совсем другой стиль, — заметила саратовская артистка Вера Шарипова.

Даниил Росланов заверил, что зрелище будет очень интересным.

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