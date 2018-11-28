Арестованы автомобили должника саратовского филиала «Т Плюс»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-28T16:32:00+03:00

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У неплательщика саратовского филиала «Т Плюс» в ходе всероссийского рейда по должникам топливно-энергетического комплекса, который состоялся в областном центре, судебные приставы арестовали два автомобиля (Nissan Qashqai и «Лада»), предварительно оцененные в 500 и 100 тыс. соответственно. Причиной таких мер стала задолженность организации за тепло и горячую воду в размере 778 тыс. рублей. В том случае, если она не будет погашена, машины будут реализованы на торгах.

Во всероссийском рейде были задействованы все подразделения судебных приставов города, что позволило напомнить о необходимости своевременной оплаты услуг ЖКХ должникам из числа юридических и физических лиц. Так, в ходе рейда арестовано имущество на сумму полмиллиона рублей одной из саратовских УК, задолжавшей энергетикам свыше 340 тыс. рублей. У физических лиц судебные приставы описали бытовую и компьютерную технику, а также другое имущество на общую сумму 170 тыс. рублей.

Энергетики призывают клиентов не доводить ситуации с платежами за тепло до суда и рейдов с приставами. О способах урегулирования задолженности можно уточнить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Саратове — улица Чернышевского, 122, контактные телефоны: 8 (8452) 98-65-09, 98-68-00, дополнительно — в отделении Сбербанка по улице Чапаева, 32/36. В Энгельсе — улица Пионерская, 80, улица Тельмана, 150/1 в отделении Сбербанка, окна №№1 и 2, телефон: 8 (8453) 54-42-75. В Балакове — проспект Героев, 23, улица Титова, 35, контактные телефоны: (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12.