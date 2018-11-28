Саратовцев ожидают пять балетных вечеров звезд мирового уровня

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-28T16:13:27+03:00

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Сегодня, 28 ноября, состоялась пресс-конференция, посвященная открытию VI международного проекта «Звезды мирового балета в Саратове».

- Этот проект существует уже шесть лет. В этом году саратовцев ожидают пять балетных вечеров с участием звезд мирового уровня, — рассказал директор театра оперы и балета Алексей Комаров.

- Наша главная цель — знакомство публики с представителями балетных школ. Обычно представляем 3-4 балета и потом гала-концерт. Он является излюбленным зрелищем публики, — рассказал руководитель балетной труппы Игорь Стецюр-Мова.

1 декабря покажут балет «Щелкунчик» с участием прима-балерины и премьера Большого театра России Анастасии Сташкевич и Вячеслава Лопатина.

В балете «Жизель» 5 декабря, будет выступать прима-балерина и премьер Баварского государственного балета Лауретта Саммерсейл и Йона Акоста.

8 декабря покажут «Лебединое озеро», гала-концерт состоится 9 декабря.