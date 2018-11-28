Транспортная прокуратура взяла на контроль возврат денег пассажирам «Саратовских авиалиний»
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль вопросы защиты прав пассажиров АО «Саратовские авиалинии».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о возмещении затрат на билеты за отмененные рейсы.
Сейчас еще более 4 тыс. пассажиров не получили компенсации, так как не предъявили претензий.
Южная транспортная прокуратура разъясняет, что жалобы следует направлять почтой или на электронный адрес, также ее можно вручить лично в офисе компании.
Почтовый адрес: 410010, Саратов, улица Жуковского, 25,
Электронный адрес: office@saratovairlines.ru,
Телефон для справок: (8452) 696-323.
В претензии должны содержаться сведения о ФИО пассажира, его почтовом адресе, контактной информации, номере рейса и маршруте, дате вылета, номере авиабилета, банковских реквизитах для зачисления средств.
- В случае ненадлежащего рассмотрения претензий со стороны АО «Саратовские авиалинии», нарушения сроков их рассмотрения, невыплаты денежных средств за возвращенные билеты, вы вправе обратиться в Южную транспортную прокуратуру (344019, Ростов-на-Дону, площадь Свободы 2/1, e-mail: utprok@donpac.ru), Саратовскую транспортную прокуратуру (410004, Саратов, 2-й станционный проезд, 10; телефон: (8452) 41-25-04), либо в управление Роспотребнадзора по Саратовской области (410028, Саратов, улица Вольская, 7; e-mail: sarrpn@san.ru; телефон: (8452) 22 87 33, (8452) 22 85 42), — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
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