2018-11-28T15:56:14+03:00
Происшествия

В Саратове бывшему прокурору Медникову предъявлено обвинение в пьяном ДТП

Он начал знакомиться с материалами уголовного дела
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Виталия Медникова.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, ему предъявлено обвинение в совершении ДТП.

Следствие полагает, что 18 августа 32-летний водитель автомобиль Audi Q3, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Большой Затонской улице.

По версии правоохранителей, он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki EX650D, 25-летний водитель которого получил серьезные травмы головы, грудной клетки и живота. Вред здоровья был оценен как тяжкий.

Обвиняемый признал свою вину, но отрицал довод, что был пьян. Сейчас он и его защитник начали ознакомление с материалами уголовного дела. После этого оно будет направлено в суд.

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