В Саратове бывшему прокурору Медникову предъявлено обвинение в пьяном ДТП

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-28T15:56:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Виталия Медникова.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, ему предъявлено обвинение в совершении ДТП.

Следствие полагает, что 18 августа 32-летний водитель автомобиль Audi Q3, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Большой Затонской улице.

По версии правоохранителей, он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki EX650D, 25-летний водитель которого получил серьезные травмы головы, грудной клетки и живота. Вред здоровья был оценен как тяжкий.

Обвиняемый признал свою вину, но отрицал довод, что был пьян. Сейчас он и его защитник начали ознакомление с материалами уголовного дела. После этого оно будет направлено в суд.