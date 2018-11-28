Саратовский минздрав о документах на строительство онкоцентра: Работа продолжается

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-28T15:34:52+03:00

Пока в наличии нет ни оформленной земли, ни проекта медучреждения

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В министерстве здравоохранения Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» заявили, что в настоящее время работа по подготовке документов на строительство онкоцентра ведется в необходимых объемах.

Ранее министр Наталья Мазина заявила, что потребуется привести в соответствие назначение земель, выбранных под строительство. Речь идет об участке территории бывшего НИИ Юго-Востока, расположенного вдоль улицы Шехурдина в Ленинском районе Саратова. Он до сих пор числится как земли для скверов и парков. Напомним, здесь предполагалось разместить новый городской парк «Швамбрания».

Вторым необходимым условием подготовки документов было наличие проекта нового онкоцентра. Его решено купить в одном из регионов России за 44 млн рублей. Большая часть этой суммы областной думой уже снята с минздрава региона — 39 млн рублей, которые планировалось потратить на выкуп нежилых помещений под размещение поликлиники в Елшанке.

На покупку проекта уже объявлен тендер, победителя которого назовут 13 декабря.

- Работа по подготовке документов в федеральный минздрав на строительство онкоцентра в Саратове ведется, — заявили «КП-Саратов» в пресс-службе минздрава.

Общая стоимость проекта около 6,5 млрд рублей. В федеральный бюджет при содействии спикера ГД РФ внесены поправки, где учитывается финансирование строительства онкоцентра в 2019–2021 годах.

Напомним, именно спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее инициировал строительство современного онкологического центра в Саратове.

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