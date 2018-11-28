СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-28T14:57:46+03:00

За этот год уже зарегистрировано 184 случая опасного заболевания

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Саратовских туристов предупредили о лихорадке Денге, которой они могут заразиться при посещении Африки, Индии, тропиков и субтропиков Северной, Центральной и Южной Америки, а также Юго-Восточной Азии.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, сейчас эпидемия разразилась в Бангладеше и Бразилии. В государствах зарегистрировано более 14 тыс. случаев заболевания, 17 из которых закончились смертью.

Заразиться лихорадкой Денге можно только от укусов москитов. Симптомами болезни является сыпь, боль спины и головы, высокая температура. В худшем варианте — внутренние кровотечения.

Специалисты советуют на отдыхе «засетчивать» окна, обрабатывать тело репеллентами, а вечером носить закрытую одежду.