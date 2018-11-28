На мусороперерабатывающих комплексах Саратовской области извлечено 10 тыс. тонн вторсырья

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-28T14:55:23+03:00

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В ноябре этого года совокупный показатель извлечения вторичных материальных ресурсов на концессионных мусороперерабатывающих предприятиях региона превысил 10 тыс. тонн Отбор производится в энгельсском «Экотехнопарке» и на Балаковском мусороперерабатывающем комплексе, построенных и эксплуатирующихся АО «Управление отходами» в соответствии с концессионным соглашением с правительством Саратовской области. Существенное увеличение валовых показателей отбора ВМР обеспечено работой Регионального оператора по обращению с ТКО и фактическому многократному росту массива коммунальных отходов, которые направляются на мусороперерабатывающие комплексы.

- Сегодня на наших предприятиях ежесуточно обезвреживается и обрабатывается более тысячи тонн коммунальных отходов. Этот мусор уже не будет экологической проблемой ни для нас, ни для наших детей. С 1 января 2019 года законодательно запрещается захоранивать коммунальные отходы без сортировки и обработки, и для многих регионов РФ отсутствие мусороперерабатывающих заводов стало огромной проблемой. В нашей области данные требования уже выполнены, высокотехнологичные комплексы созданы и успешно работают, а Регоператор обеспечил плановую загрузку созданных мощностей, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Качественная обработка ТКО является одной из приоритетных задач, успешно решаемых АО «Управление отходами» в Саратовской области. Современные мусороперерабатывающие комплексы, построенные в Энгельсе и Балакове, отсортировывают из общего потока коммунальных отходов более 20 фракций вторсырья. Применяемые на концессионных объектах технологии сортировки позволяют отобрать практически 100% стеклобоя, металлического лома, пластика и ПЭТ бутылок. Все вторсырье отправляется конечным производителям — крупнейшим российским специализированным предприятиям, с которыми подписаны долгосрочные договоры на поставку ВМР.

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В соответствии с рекомендациями Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций, Саратовский филиал АО «Управление отходами» готов обеспечить увеличение объемов отбираемых вторичных материальных ресурсов для сокращения нагрузки на межмуниципальные карты полигонов и обеспечения экологической безопасности окружающей среды в Саратовской области.