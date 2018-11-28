Саратовский предприниматель ответит за взятку УФСБ в 5 млн рублей
Следователи Фрунзенского района продолжают расследование уголовное дела в отношении 47-летнего предпринимателя Романа Ковша за попытку подкупить УФСБ области.
- По версии следствия, 17 января 2018 года мужчина через посредника передал сотруднику службы безопасности 1 млн рублей. Это была первая часть взятки от ранее предложенной суммы в 5 млн рублей. Мужчина отдавал деньги ради того, чтобы получить согласие на перенос подземного газопровода, находящегося на участке, который он хотел застраивать. Действия посредника пресекли сотрудники областного УФСБ в рамках оперативного эксперимента. После этого предпринимателя в кратчайшие сроки задержали следователи, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
В отношении Романа Ковша заведено уголовное дело. Мужчину сначала заключили под стражу, а потом отправили под домашний арест.
Как только следствием будут собраны все доказательства, дело будет передано прокурору, а потом для рассмотрения в суд.
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