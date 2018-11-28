2018-11-28T11:41:26+03:00
Происшествия

Молодой парень на ВАЗе сбил мужчину на Лунной в Саратове

Пешеход скончался в тот же день в больнице
Ольга Муравлёва
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В Саратове расследуется уголовное дело по факту ДТП, из-за которого погиб человек.

- Следствие считает, что 16 сентября 2018 года, примерно в 6:45 утра, пьяный 18-летний парень за рулем ВАЗ-2121 превысил скорость и на Лунной улице сбил 53-летнего мужчину, который шел через дорогу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Пешеход скончался в тот же день в больнице.

Сейчас ведется расследование, которое находится на контроле областной прокуратуры.

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