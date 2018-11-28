Панков: Все факты должны быть точны и выверены
Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».
Он озаглавил его «Согласен не во всем».
- Не скрою, иной раз общение с депутатами от других партий приносит больше понимания. Коллега Ольга Алимова права, говоря о новых подходах к дискуссиям в Госдуме. Открытость, уважение к людям и профессионализм. Это видно всем. И конструктивное взаимодействие с оппозицией для совместной работы в интересах наших граждан.
Но уверен, что все факты должны быть точны и выверены. Считаю, нельзя допускать другого, когда из искры возгорится пламя. Да, тяжело избежать таких подходов от нашего 70-летнего наследия. Знаю точно, если не рассматривается вопрос лишения пенсий работающих пенсионеров, так и прямо нужно говорить. Чтобы не было домыслов и слухов. Со всех трибун слышу обратное: нужно стимулировать занятость пенсионеров, привлекать их к работе, — написал Панков.