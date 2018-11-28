Под стражей остается балаковец, убивший сожителя 65-летней матери

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-28T11:48:10+03:00

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Балаковцу продлен срок содержания под стражей до 9 ноября за убийство 34-летнего сожителя своей пожилой матери.

- В ночь с 6 на 7 октября 2018 года 35-летний житель Хлебновки распивал спиртное с 65-летней сожительницей в ее квартире в Балакове. Мужчина стал оскорблять хозяйку жилья, бросаться тарелками с едой, порезал бедро. Чтобы защитить мать, 42-летний обвиняемый выхватил у обидчика нож и вонзил ему же в грудь и живот. От ранения в сердце пострадавший скончался на месте, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Тело погибшего было обнаружено в судоходном канале.

Злоумышленник признал свою вину, но раскаяться так и не захотел. Он объяснил, что просто защищал свою мать.

Расследование дела контролируется прокуратурой.

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