2018-11-28T11:43:44+03:00
Общество

СГАУ им. Вавилова не прошел аккредитацию по ряду направлений обучения

В вузе ситуацию объяснили плановой работой
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В соцсетях опубликованы копии приказа Рособрнадзора о лишении аккредитации образовательной деятельности Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова «по ряду групп специальностей, уровней образования, специальностей и направлений подготовки».

Речь идет о подготовке бакалавров и магистров по специальности «Техника и технологии строительства», бакалавров и специалистов по специальности «Техносферная безопасность и природообустройство», бакалавров по «Электро и теплоэнергетике», бакалавров по «Технике и технологии наземного транспорта», подготовке кадров высшей квалификации по «Экономике и управлению».

В вузе «КП-Саратов» пояснили, что речь идет о плановой аккредитации по специальностям. Лишение аккредитации не означает отзыв лицензии на образовательную деятельность.

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