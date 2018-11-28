СГАУ им. Вавилова не прошел аккредитацию по ряду направлений обучения
В соцсетях опубликованы копии приказа Рособрнадзора о лишении аккредитации образовательной деятельности Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова «по ряду групп специальностей, уровней образования, специальностей и направлений подготовки».
Речь идет о подготовке бакалавров и магистров по специальности «Техника и технологии строительства», бакалавров и специалистов по специальности «Техносферная безопасность и природообустройство», бакалавров по «Электро и теплоэнергетике», бакалавров по «Технике и технологии наземного транспорта», подготовке кадров высшей квалификации по «Экономике и управлению».
В вузе «КП-Саратов» пояснили, что речь идет о плановой аккредитации по специальностям. Лишение аккредитации не означает отзыв лицензии на образовательную деятельность.