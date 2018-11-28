2018-11-28T11:21:48+03:00
Общество

Панков обратился в Минкультуры России по вопросу восстановления усадьбы в селе Пады

Депутат Госдумы напомнил об историческом значении имения
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой направить комиссию для обследования состояния усадьбы Нарышкина в селе Пады Балашовского района и рассмотреть возможность ее восстановления за счет федерального бюджета.

Ранее депутат неоднократно подчеркивал, что необходимо сохранить уникальное историческое наследие нашей области. Это касается, в том числе, комплекса складов Рейнеке в Саратове, здания мельницы купца И. В. Меркульева в Вольске.

В своем обращении Николай Панков напоминает об историческом значении имения «Пады». Оно было основано двоюродным братом Петра I А. Л. Нарышкиным. В 1850-1860-х годах после возвращения из ссылки здесь работал управляющим декабрист А. П. Беляев. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь. Сохранившийся усадебный комплекс представляет большой интерес не только для ученых и краеведов, но и для туристов.

- Однако в настоящее время усадьба находится в плачевном состоянии и нуждается в скорейшем принятии мер по сохранению и воссозданию ее исторического облика. Жители области неоднократно поднимали проблему на уровне общественных организаций, местной, региональной и федеральной власти, средств массовой информации. Из-за многолетнего недофинансирования на содержание и реставрацию данного объекта, находящегося в собственности Российской Федерации, часть строений утрачена, остальные постепенно разрушаются. В связи с этим, вопрос о восстановлении памятника необходимо решать в срочном порядке, — подчеркивает в обращении Николай Панков.

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