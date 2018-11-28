Балашовец получил срок за удар полицейского в грудь

СЕГОДНЯ 10:49 2018-11-28T11:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Балашова Владимир Бикусов признан виновным в применении насилия к полицейскому.

- Установлено, что 19 июля 2018 года с трех до пяти часов утра 30-летний пьяный мужчина буянил дома у своей тещи. Женщина вызвала на подмогу стражей порядка. Полицейские попытались усмирить мужчину, из-за чего тот дважды толкнул полицейского в грудь, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Балашовец отказался признавать свою вину. Несмотря на это, мужчине назначили два года условного срока.