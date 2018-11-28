В Ершовском районе женщина лишилась в гостях банковских карт, паспорта и сотового телефона

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-28T10:35:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 27 ноября, полиция раскрыла кражу сумки у женщины в Ершовском районе.

- По словам 30-летней потерпевшей, 22 октября в 11:00 она находилась в гостях в доме на Мелиоративной улице. Кто-то стащил ее сумку, в которой лежал паспорт, три банковских карты, кошелек с купюрами 1 тыс. и 100 рублей и сотовый телефон Alcatel pop-3, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Выяснилось, что сумку украл 47-летний рецидивист. Задержанный не стал отрицать свою вину и сразу во всем признался.

В отношении мужчины заведено уголовное дело. Возможно, это будет его шестой срок за кражу.