Полицейские обнаружили склад оружия на чердаке в Кировском районе

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-28T10:28:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские вместе с сотрудниками ОМОН Росгвардии отправились проверять информацию о подозрительной сумке на чердаке одного из домов Кировского района, а нашли оружейный склад.

Как сообщает областное ГУ МВД, стражи порядка обнаружили большое количество боеприпасов и два предмета, похожих на огнестрельное оружие, приборы для контроля акустической обстановки и дистанционного прослушивания телефонов. Вещи изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр главного управления МВД России области.

Сумка с арсеналом лежала в здании, помещения которого сдавались в аренду. Сам дом принадлежит частному лицу.

По подозрению в хранении оружия задержан 56-летний саратовец. Мужчина не смог объяснить, как и почему это произошло.

На него заведено уголовное дело.