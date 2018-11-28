Полицейские обнаружили склад оружия на чердаке в Кировском районе
Полицейские вместе с сотрудниками ОМОН Росгвардии отправились проверять информацию о подозрительной сумке на чердаке одного из домов Кировского района, а нашли оружейный склад.
Как сообщает областное ГУ МВД, стражи порядка обнаружили большое количество боеприпасов и два предмета, похожих на огнестрельное оружие, приборы для контроля акустической обстановки и дистанционного прослушивания телефонов. Вещи изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр главного управления МВД России области.
Сумка с арсеналом лежала в здании, помещения которого сдавались в аренду. Сам дом принадлежит частному лицу.
По подозрению в хранении оружия задержан 56-летний саратовец. Мужчина не смог объяснить, как и почему это произошло.
На него заведено уголовное дело.
изъятие боеприпасов и оружия.