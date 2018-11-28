2018-11-28T09:39:56+03:00
Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Саратове из-за непотушенной сигареты

Следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели горожанина
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После тушения огня вечером 27 ноября в жилой пятиэтажке на Соляной, 32, в Саратове в квартире обнаружено тело 70-летнего мужчины.

По данным СУ СКР по Саратовской области, труп со следами ожогов обнаружен на полу в одной из комнат. По предварительным сведениям, гражданин жил одиноко.

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Пока сделаны выводы, что мужчина погиб, отравившись дымом.

При этом очаг возгорания располагался в районе дивана, вероятно хозяин уснул с непотушенной сигаретой.

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