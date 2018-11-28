Пожарные спасли из горящего дома в Сторожевке двух малышей
Их госпитализировали, но отпустили после осмотра
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В Татищеве Саратовской области в 20 часов во вторник, 27 ноября, произошел пожар в поселке Сторожевка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, возгорание случилось в двухквартирном жилом доме.
Из горящего помещения были спасены двое детей — трех лет и одного года. Они госпитализированы в горбольницу №7, а после осмотра отпущены.
Площадь возгорания составила 108 кв. м, одна из квартир и кровля выгорели полностью.