2018-11-28T09:35:04+03:00
Происшествия

Пожарные спасли из горящего дома в Сторожевке двух малышей

Их госпитализировали, но отпустили после осмотра
Екатерина Семенова
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В Татищеве Саратовской области в 20 часов во вторник, 27 ноября, произошел пожар в поселке Сторожевка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, возгорание случилось в двухквартирном жилом доме.

Из горящего помещения были спасены двое детей — трех лет и одного года. Они госпитализированы в горбольницу №7, а после осмотра отпущены.

Площадь возгорания составила 108 кв. м, одна из квартир и кровля выгорели полностью.

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