На трассе Тамбов — Саратов Land Rover влетел в дерево
Пассажир внедорожника умер
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 ноября, около восьми утра, на трассе Тамбов — Саратов 31-летний водитель Land Rover врезался в дерево.
Как сообщает областное УГИБДД, мужчина превысил скорость и чтобы не столкнуться с машиной, которая ехала впереди него, ушел вправо. Авто вылетело на обочину и врезалось в дерево.
Водитель не пострадал. Одному пассажиру оказали помощь на месте, второго доставили в больницу. Третий — скончался.
Обстоятельства аварии уточняются.