2018-11-28T09:33:53+03:00
Происшествия

На трассе Тамбов — Саратов Land Rover влетел в дерево

Пассажир внедорожника умер
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 ноября, около восьми утра, на трассе ТамбовСаратов 31-летний водитель Land Rover врезался в дерево.

Как сообщает областное УГИБДД, мужчина превысил скорость и чтобы не столкнуться с машиной, которая ехала впереди него, ушел вправо. Авто вылетело на обочину и врезалось в дерево.

Водитель не пострадал. Одному пассажиру оказали помощь на месте, второго доставили в больницу. Третий — скончался.

Обстоятельства аварии уточняются.

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