2018-11-28T09:12:35+03:00
Общество

Castorama в Саратове заявила об аварийном состоянии магазина и закрылась

Руководство торговой сети ранее заявляло, что уйдет с российского рынка в 2019 году
Ольга Муравлёва
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Магазин Castorama на Вольском тракте в Саратове перестал работать ранее обещанного срока, 27 ноября.

Напомним, торговая сеть товаров для дома и ремонта заявила недавно, что в 2019 году полностью покинет российский рынок.

- Мы вынуждены временно прекратить доступ покупателей и сотрудников на территорию магазина. Причиной этого решения являются выводы экспертов об аварийном состоянии помещения, — сообщается на официальном сайте ритейлера.

В соцсетях саратовцы обсуждали закрытие магазина. Так, в группе «Саратов Life» пользователь отметил, что Castorama не будет работать сегодня и завтра.

В компании также заявили, что помещение гипермаркета арендуется, поэтому дальнейшие шаги будут обсуждаться с владельцем здания.

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