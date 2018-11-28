Castorama в Саратове заявила об аварийном состоянии магазина и закрылась
Магазин Castorama на Вольском тракте в Саратове перестал работать ранее обещанного срока, 27 ноября.
Напомним, торговая сеть товаров для дома и ремонта заявила недавно, что в 2019 году полностью покинет российский рынок.
- Мы вынуждены временно прекратить доступ покупателей и сотрудников на территорию магазина. Причиной этого решения являются выводы экспертов об аварийном состоянии помещения, — сообщается на официальном сайте ритейлера.
В соцсетях саратовцы обсуждали закрытие магазина. Так, в группе «Саратов Life» пользователь отметил, что Castorama не будет работать сегодня и завтра.
В компании также заявили, что помещение гипермаркета арендуется, поэтому дальнейшие шаги будут обсуждаться с владельцем здания.