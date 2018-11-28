В Петровске обсудили перспективы сотрудничества с белорусской компанией «АМКОДОР»

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-28T09:26:12+03:00

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В администрации Петровского района прошла деловая встреча главы Дениса Фадеева с делегацией из Республики Беларусь — руководством холдинга «АМКОДОР», являющегося одним из крупнейших производителей дорожно-строительной, сельскохозяйственной, лесопромышленной техники и специальных машин на территории стран СНГ. Основная тема встречи — обсуждение возможного сотрудничества и реализации на территории Петровского района инвестиционного проекта по производству сельхозмашин.

В рабочей встрече приняли участие первый зампред правительства Саратовской области Вадим Ойкин, глава района Денис Фадеев, первый заместитель главы администрации района Виталий Колдин, начальник управления по земельным и имущественным отношениям Валентин Курносов, начальник отдела экономического развития Ольга Седова, интересы потенциальных инвесторов представляют председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин (Республика Беларусь), генеральный директор компании «SV Machinen» Виталий Воротницкий (Германия), генеральный директор ООО «Торговый дом «АМКОДОР-Агро» Вадим Бабарикин (Республика Беларусь) и генеральный директор ООО «Амкодор-Спамаш» Алексей Сметкин (Российская Федерация).

Первый заместитель председателя регионального правительства Вадим Ойкин и глава Петровского района Денис Фадеев рассказали гостям об имеющихся в городе производственных площадках и инвестиционных проектах, которые уже реализуются в Петровске, о возможностях и перспективах для потенциальных инвесторов в рамках деятельности ТОСЭР «Петровск», о налоговых льготах и преференциях, предоставляемых резидентам. Особое внимание в разговоре было уделено тому, что при поддержке губернатора области Валерия Радаева при правительстве региона активно работает проектный офис «Развитие моногородов», сейчас создается и проектный офис по реализации национальных проектов, стартующих в России со следующего года.

Помимо этого, Денис Фадеев проинформировал делегацию холдинга «АМКОДОР» о работе Петровского электромеханического завода «Молот», где сейчас проводится перевооружение в рамках федеральной программы, о новом современном оборудовании, уже поступившем на предприятие, о подготовке кадров на базе Петровского филиала СГТУ. Отметил он и то, что Петровский район — территория сельскохозяйственного сектора области, здесь работают фермерские хозяйства и СПК, поэтому интерес к сельхозтехнике, которая могла бы производиться на местных предприятиях, конечно же, серьезный.

После беседы и обсуждения вопросов, касающихся возможности взаимовыгодного сотрудничества, делегации из Республики Беларусь покажут производственные площадки, которые можно было бы задействовать для организации предприятия по выпуску сельхозтехники.