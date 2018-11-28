В Саратове студентку будут судить за кражу у 83-летней соседки

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-28T08:27:58+03:00

Она оставила пенсионерку без денег на банковской карте

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В Саратове прокуратура взяла на контроль расследование уголовное дела в отношении 18-летней студентки вуза.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, девушку обвиняют в краже денег у 83-летней пенсионерки.

Следствие считает, что с 22 октября по 20 ноября студентка через мобильное приложение похитила с банковской карты престарелой соседки 21 тыс. рублей.

В настоящее время проводится расследование. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.