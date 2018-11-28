В Саратове рецидивист украл из спортклуба гири и гантели
В полицию Заводского района 20 ноября обратился 44-летний работник спортклуба.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшего, около девяти вечера с парковки клуба на Ново-Астраханском шоссе неизвестный украл инвентарь.
Добычей злоумышленника стали: две гири по 175 кг, две — по 200 кг, три гантели по 75 кг, одна ось штанги и четыре чемодана по 75 кг.
Общая сумма ущерба составила 355 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. 27 ноября было установлено, что преступление совершил следственно-арестованный за кражу 25-летний ранее судимый мужчина. Он признался и рассказал, что сдал похищенное в пункт приеме металла.