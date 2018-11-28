2018-11-28T09:24:02+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл из спортклуба гири и гантели

Он сдал добычу в металлолом
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Заводского района 20 ноября обратился 44-летний работник спортклуба.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшего, около девяти вечера с парковки клуба на Ново-Астраханском шоссе неизвестный украл инвентарь.

Добычей злоумышленника стали: две гири по 175 кг, две — по 200 кг, три гантели по 75 кг, одна ось штанги и четыре чемодана по 75 кг.

Общая сумма ущерба составила 355 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. 27 ноября было установлено, что преступление совершил следственно-арестованный за кражу 25-летний ранее судимый мужчина. Он признался и рассказал, что сдал похищенное в пункт приеме металла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СГАУ им. Вавилова не прошел аккредитацию по ряду направлений обучения
Отключена вода на проспекте Строителей и 50 лет Октября
Панков обратился в Минкультуры России по вопросу восстановления усадьбы в селе Пады
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Балашове
Балашовец получил срок за удар полицейского в грудь
Чиновника минприроды Саратовской области заподозрили в вымогательстве денег для ветеранов
В Ершовском районе женщина лишилась в гостях банковских карт, паспорта и сотового телефона
Полицейские обнаружили склад оружия на чердаке в Кировском районе
Задержание начальника МЧС по Саратовской области: УФСБ не комментирует информацию
Отключена вода в Елшанке
Мужчина погиб на пожаре в Саратове из-за непотушенной сигареты
Пожарные спасли из горящего дома в Сторожевке двух малышей
На трассе Тамбов — Саратов Land Rover влетел в дерево
Castorama в Саратове заявила об аварийном состоянии магазина и закрылась
В горящем доме на Соляной погиб пенсионер
Улицы Саратова ночью чистили 119 машин
В Петровске обсудили перспективы сотрудничества с белорусской компанией «АМКОДОР»
В Саратове студентку будут судить за кражу у 83-летней соседки
Отключена холодная вода в трех районах Саратова
Житель Балакова задушил друга из-за подозрений в краже
В Саратове будет пасмурный день
Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжья
Саратовский гордеп организовала концерт ко Дню матери в Дачном поселке
Глава города Михаил Исаев оценил прохождение отопительного сезона