Игорь Комаров вручил государственные награды жителям Приволжья

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-27T17:05:18+03:00

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27 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья.

Игорь Комаров отметил, что торжественная церемония вручения наград проходит в преддверии Дня Конституции России. 12 декабря страна будет отмечать 25-летие со дня принятия основного закона, который гарантирует гражданам соблюдение прав и свобод, обеспечивает стабильность и развитие социально-экономических процессов.

- Наш долг — уважать и следовать заложенным в Конституции нормам и общенациональным ценностям, строить на их основе правовое государство, — отметил полномочный представитель.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени полномочный представитель Президента РФ в ПФО вручил председателю сельскохозяйственной артели (колхоза) «Новые Выселки» Калининского района Саратовской области Александру Ищенко. Александр Васильевич более 16 лет руководит сельскохозяйственной артелью, ежегодно добиваясь высоких показателей в отраслях растениеводства и животноводства. Кроме того, большое внимание уделяет социальному развитию села Новые Выселки, ежегодно оказывая спонсорскую помощь сельским социальным учреждениям.

Игорь Комаров отметил, что профессор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им В.И. Разумовского» Алексей Чураков и главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Клинический кардиологический диспансер» Сергей Наумов в своей работе создают и достойно продолжают новые профессиональные традиции в медицинской науке. Алексею Чуракову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», Сергею Наумову — почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Алексей Чураков является автором более 100 печатных научных работ, 17 патентов и авторских свидетельств, 12 удостоверений на рационализаторские предложения. Все разработки Алексея Аркадьевича направлены на совершенствования диагностики, лечения и профилактики болезней репродуктивной системы у мужчин и женщин.

Инженеру по охране и защите леса Саратовского областного лесничества Людмиле Зубовой за значительный вклад в сохранение особых природоохранных территорий, а также отдельных видов растений и животного мира было присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Полпред Президента РФ поздравил награжденных и поблагодарил их за самоотверженный труд.

- Всех вас объединяет одно. Вы смогли добиться блестящих профессиональных и творческих успехов. И судьба каждого из вас — доказательство того, что человек, нашедший своё призвание в жизни, способен покорять самые трудные, самые высокие вершины, — отметил он.