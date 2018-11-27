Глава города Михаил Исаев оценил прохождение отопительного сезона

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-27T16:49:10+03:00

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Отопительный сезон в Саратове проходит в штатном режим. Все задействованные в процессе структуры находятся в плотном взаимодействии и возникающие нештатные ситуации решают в самые кратчайшие сроки. Об этом сегодня в ходе совместного брифинга с «Т Плюс» сообщил глава города Михаил Исаев.

Директор Саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что отопительный сезон в городе начался с 11 октября. Но по причине аномально теплой осени массовое подключение клиентов к теплоснабжению началось лишь после 19 октября. В зимний гидравлический режим сети были окончательно переведены к 26 октября. При этом из-за высокой степени износа внутриквартальных трубопроводов в городе было много ремонтов на подводящих к домам коммуникациям. Чтобы ускорить процесс подключения к отоплению, компания привлекла бригады из других регионов. В течение пяти дней работали 170 человек и 50 единиц спецтехники.

Глава города также прокомментировал вхождение в новый осенне-зимний период и обозначил основные проблемы, которые возникли при пуске тепла. Михаил Исаев подчеркнул, что благодаря слаженному взаимодействию удалось в максимально кроткие сроки стабилизировать ситуацию с проблемными участками трубопроводов. Возникающие на бесхозяйных теплосетях повреждения удалось локализовать силами городской аварийной службы 05 и при помощи специалистов «Т Плюс».

Отдельной темой мероприятия стала возможность заключения концессионного соглашения на муниципальные тепловые сети. Спикеры отметили, что на сегодня это единственный вариант для развития и модернизации системы теплоснабжения Саратова. В случае подписания соглашения в рамках инвестиционной программы удастся провести реконструкцию изношенных коммуникаций, прежде всего внутриквартальных трубопроводов. Для этого потребуется несколько лет масштабных работ на тепловых сетях, но в конечном счете жители Саратова будут обеспечены качественным и надежным теплоснабжением.