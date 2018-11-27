Глава саратовского филиала «Т Плюс»: Проблемы начала отопсезона не скажутся на зимнем периоде

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-27T16:26:52+03:00

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Руководитель Саратовской компании «Т Плюс» Александр Шудегов и глава Саратова Михаил Исаев провели брифинг об отопсезоне.

- Нестандартная погодная ситуация в конце октября и то, что шквал заявок от управляющих компаний на подачу тепла выпал на 19 октября — пятницу — и стало основной причиной возникновения проблема на старте отопительного сезона, — заявил «КП-Саратов» Александр Шудегов, директор саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

При этом проблемы в начале этого отопительного сезона никак не скажется на предстоящем зимнем периоде, уверен он.

Так он ответил на вопрос корреспондента «КП-Саратов».