2018-11-27T16:26:34+03:00
Общество

«Саратовские авиалинии» просят бывших пассажиров писать претензии

10% пассажиров пока не получили своих денег
Екатерина Семенова
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Еще 4 570 граждан не получили средства за возвращенные «Саратовским авиалиниям» билеты.

Как сообщили «КП-Саратов» в организации, по этим авиабилетам пока не поступало претензий на возврат.

Напомним, по оперативным данным на 22 ноября, всего компания выплатила более 90% от суммы задолженности. Это почти 417 млн рублей за 63 тыс. билетов.

«Саратовские авиалинии», компания Александра Евстафьева, прекратила полеты после аннулирования сертификата эксплуатанта — 30 мая. Причиной стала авиакатастрофа 11 февраля, когда разбился самолет Ан-148 в Подмосковье.

Роспотребнадзор ведет претензионную работу. За девять месяцев было подано 72 иска.

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