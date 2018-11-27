Саратовские следователи ищут причины гибели семьи из пяти человек

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-27T16:18:11+03:00

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Следователи Заводского района Саратова по результатам доследственной проверки гибели семьи из пяти человек, в числе которых трое малолетних детей, в селе Гвардейское Красноармейского района возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

- Следствие считает, что вчера днем, 26 ноября, в этот дом пришла местный фельдшер на патронаж. Она хотела осмотреть трех малолетних мальчиков: одного года, двух и семи лет. Медик постучала, но никто не открыл. Она решилась зайти, к тому же дверь была не заперта. В помещении женщина обнаружила пять трупов: детей и их родителей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Она попыталась оказать первую помощь, но было уже поздно. Предположительная причина гибели людей — отравление угарным газом, но для установления точных данных назначили судмедэкспертизу.

Судебно-техническая экспертиза поможет разобраться в вопросе исправности газового оборудования, которым отапливалась семья.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас допрашивают свидетелей. Расследование продолжается.