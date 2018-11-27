В Саратов из Германии прислали посылку с амфетамином
Психотропное вещество упаковали в пачку из-под чипсов
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В одно из почтовых отделений Саратова пришла посылка из Германии.
Как сообщили «КП-Саратов» в Таможенном управлении, в отправлении находилась пачка из-под чипсов, внутри которой обнаружен белый порошок.
Эксперты установили, что это амфетамин, который запрещен в России. Масса присланного в страну психотропного вещества составила 115,75 грамма, что считается крупным размером.
По данному факту возбуждено уголовное дело.