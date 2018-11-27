В Саратов из Германии прислали посылку с амфетамином

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-27T16:01:17+03:00

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В одно из почтовых отделений Саратова пришла посылка из Германии.

Как сообщили «КП-Саратов» в Таможенном управлении, в отправлении находилась пачка из-под чипсов, внутри которой обнаружен белый порошок.

Эксперты установили, что это амфетамин, который запрещен в России. Масса присланного в страну психотропного вещества составила 115,75 грамма, что считается крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело.